Líder do Flamengo apanhado desprevenido em direto: «Jesus? Nem falo nada. Vou ficar a perguntar?»

A carregar o vídeo ...

Após uma conferência do Flamengo para a apresentação de uma parceria relacionada com voleibol, perguntaram a Rodolfo Landim fora das câmaras se Jorge Jesus fica ou vai para o Benfica. E o presidente do Mengão admitiu ter muitas dúvidas sobre o que vai acontecer... Recorde-se que o treinador já tem acordo com as águias . [Vídeo da FlaTV partilhado pelo jornalista Venê Casagrande].