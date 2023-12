Liga turca voltou... e com mais polémica: presidente do İstanbulspor retirou a equipa de campo em protesto com a arbitragem

A carregar o vídeo ...

O campeonato de futebol da Turquia voltou... e já está novamente nas bocas do Mundo pelas piores razões. Depois da interrupção na sequência da agressão a um árbitro por parte do presidente do Ankaragücü , agora a polémica surgiu no Istanbulspor-Trabzonspor, da 17.ª jornada. Isto porque o presidente da equipa da casa, Ecmel Faik Sarialioglu, mandou retirar a sua equipa de campo aos 74 minutos, depois de não ter sido assinalado um alegado penálti a seu favor e, pouco depois, os visitantes terem feito o 2-1 a seu favor.Os atletas do Istanbulspor não concordaram com Sarialioglu mas, apesar dos pedidos para prosseguir a partida, o líder dos anfitriões mostrou-se irredutível e acabou mesmo por retirar a equipa do relvado. Pouco depois, também os elementos do Trabzonspor e os árbitros deixaram o campo, dada a ausência de uma das três equipas.