Presidente do Ankaragücü preso após agredir árbitro: «O soco que dei não causa uma fratura»

MKE Ankaragücü Baskani Faruk Koca ve diger 2 kisi Sincan Cezaevi'ne sevk edildi. pic.twitter.com/MyTIGA5624 — Mehmet Ardiç (@MehmetArdic_) December 12, 2023

O presidente do Ankaragücü, Faruk Koca, foi preso na manhã desta terça-feira depois de ter agredido a soco o árbitro Halil Umut Meler após a partida de ontem frente ao Rizespor, que terminou com um empate a um golo.Segudo o 'Fanatik', o máximo dirigente do Ankaragücü e duas outras pessoas foram detidas por "ferirem um funcionário público", que ficou estendido no chão e com um inchaço junto ao olho esquerdo.Ao ser detido, Koca deu uma breve declaração aos jornalistas onde referiu que apenas atingiu Halil Umut Meler ao de leve. "O meu objetivo era reagir verbalmente, mas acabei por lhe dar um soco. O soco que dei não causa uma fratura. Este incidente foi causado pelas decisões erradas do árbitro".Refira-se que, após o sucedido, a federação turca decidiu suspender o futebol naquele país . O árbitro em causa, Halil Umut Meler, dirigiu recentemente o Bósnia-Portugal, o Salzburgo-Benfica e o Real Madrid-Sp. Braga, que se disputaram todos na presente temporada.