A carregar o vídeo ...

O presidente do Ankaragücü entrou em campo após o empate caseiro (1-1) com o Rizespor, para a Liga turca, e deu um soco no árbitro Halil Umut Meler (apitou o Benfica-Salzburgo e o Real Madrid-Sp. Braga esta época, para a Liga dos Campeões), que ficou imediatamente com um inchaço enorme junto ao olho esquerdo.