A carregar o vídeo ...

O Rio Ave deu um importante passo rumo ao regresso à Liga Bwin ao bater o Casa Pia por 1-0 . No final do encontro, o estádio dos vila-condenses 'entrou em ebulição', com os adeptos a festejarem de forma efusiva a conquista dos três pontos. Com este resultado, o Rio Ave reassumiu a liderança da Liga Sabseg.