Rio Ave vence Casa Pia e reassume a liderança da Liga Sabseg

Num jogo de extrema importância para as contas da subida, o Rio Ave recebeu e venceu o Casa Pia por 1-0. Com este resultado, a equipa de Luís Freire volta ao 1º lugar da tabela e ganha um ânimo extra para as duas jornadas que faltam jogar.A partida arrancou praticamente com o golo do conjunto da casa. Embalada pelo forte apoio do público, a formação orientada por Luís Freire fez o 1-0 à passagem do minuto 4, altura em que Vítor Gomes aproveitou as sobras de um canto à entrada da área e disparou um remate indefensável para Ricardo Batista. Apesar disso, o domínio vila-condense não ficou por aqui, isto na medida em que Guga atirou à barra pouco depois.Após o sufoco inicial, o Casa Pia começou a reagir e conseguiu aproximar-se da baliza adversária, principalmente através das incursões de Leonardo Lelo e Godwin pela esquerda. Assim, a equipa de Filipe Martins testou a atenção de Jhonatan por intermédio de Antoine, Jota e Godwin ainda na 1ª parte, mas o 1-0 perdurou mesmo até ao intervalo.A etapa complementar trouxe um Casa Pia mais afoito, mas ainda assim curto para as exigências da partida. Os maiores destaques nos gansos vão mesmo para um remate de Afonso Taira aos 54’, num lance ao qual Jhonatan respondeu com uma defesa atenta, e para as tentativas de Sanca, à barra, e de Jota, novamente travada pelo guarda-redes adversário. Do outro lado, Ricardo Batista travou também de forma superior o remate de Joca após uma boa jogada individual.Apesar da tentativa final do Casa Pia, o Rio Ave acabou mesmo por vencer e reassumiu a liderança da Liga Sabseg. Por seu lado, a equipa de Filipe Martins caiu agora para o 3º lugar, por troca com o Chaves.