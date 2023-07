Luís Castro irrita-se com pergunta sobre o futuro: «Já sabem que sou olho no olho»

A carregar o vídeo ...

Luís Castro garantiu na madrugada desta sexta-feira, após aquele que terá sido o seu último jogo pelo Botafogo - empate a um frente aos chilenos do Magallanes - antes de rumar ao Al Nassr, que decide o seu futuro hoje, depois de uma reunião que terá com os responsáveis do clube, o seu agente e o seu advogado. Pelo meio, o treinador português ainda se irritou com uma pergunta de um jornalista brasileiro e afirmou que todos procuram oportunidades de trabalho vantajosas. (: TNT Sports Brasil)