Luís Castro deixa o Botafogo e ruma ao Al Nassr de Cristiano Ronaldo

Luís Castro já tomou uma decisão: vai para o Al Nassr dirigir Cristiano Ronaldo. O treinador, que fez até agora um ótimo trabalho no Botafogo, não resistiu à proposta tentadora apresentada pelo clube árabe. Será o responsável por todo o departamento de futebol do clube, além de dirigir a equipa principal.

Foi uma decisão difícil de ser tomada. O treinador chegou ao Botafogo em março do ano passado e encontrou um clube carente de muitas coisas, como um campo de treino, balneários em condições para os jogadores, entre outras situações mais complicadas. Numa entrevista que concedeu a Record no ano passado, Castro afirmou que esperava algo bem diferente, mas que ia seguir em frente.

No Brasileirão de 2022, a equipa lutou até a última jornada para conseguir o apuramento para a Taça Libertadores. Acabou por não consegui-lo ao perder para o Athletico Paranaense. Mas, ainda assim, foi apurado para a Taça Sul-Americana. No Cariocão deste ano, algumas situações complicadas, com jogadores lesionados, reforços que acabaram por não chegar e a eliminação da fase final da competição geraram uma série de críticas ao seu trabalho. O clube foi disputar a Taça Rio, uma espécie de torneio de consolação, e foi o campeão. Os adeptos exibiram cartazes pedindo a sua saída, além de John Textor, homem forte da SAF do clube carioca.

Mas a melhor campanha do Botafogo num Brasileirão de pontos corridos e a terceira melhor da história desde que passou a ser disputado com este formato em 2003, fizeram os adeptos gritarem o nome de Luís Castro e pedir a sua permânência. Um adepto chegou mesmo a fazer um cartaz e exibiu-o nas ruas do Rio de Janeiro pedindo desculpa por ter pedido para ele sair.

Luís Castro vai anunciar logo mais, após o jogo da Copa Sul-Americana diante do Magallanes, a sua saída do clube e o acerto com o Al Nassr. O treinador neste momento vê o Botafogo na liderança do Brasileirão com sete pontos de avanço sobre o Grémio e líder no Grupo A da Sul-Americana.

Os números do treinador são 81 partidas disputadas, com 44 vitórias, 14 empates e 23 derrotas (115 golos marcados e 71 sofridos).