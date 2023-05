A carregar o vídeo ...

Poucas horas antes do início do duelo das 'meias' da Liga dos Campeões de futsal, entre Sporting e Anderlecht, os árbitros da partida realizaram testes à mesa de jogo e colocaram os leões... a perder por 2-1. Será um mau presságio para a equipa de Nuno Dias? A resposta vai ser dada a partir das 17 horas, no primeiro jogo da final four que decorre na cidade espanhola de Palma de Maiorca.