Sporting-Anderlecht, em direto

Treinador do Anderlecht alerta: «Só com um jogo perfeito podemos competir com eles»



Luca Cragnaz entre Nuno Dias e Gréllo, ala do Anderlecht, na conferência de imprensa Sporting

O treinador do Anderlecht, o belga Luca Cragnaz, assegurou que "é uma grande honra participar" na final four da Liga dos Campeões, salientando "uma grande vontade para competir contra as melhores equipas da Europa". "O Sporting tem muita história, temos muito respeito e vai ser uma grande honra jogar contra essa equipa. Conhecemos e estudámos o adversário, mas o mais importante é nós darmos o máximo. Só com um jogo perfeito podemos competir com eles", realçou.



O veterano ala Gréllo, de 37 anos, iniciou a sua carreira na Europa ao serviço do Palma Futsal e retorna agora ao ponto de partida para jogar a final four, na qual também prometeu um Anderlecht a dar o máximo de si para poder alcançar o primeiro objetivo de ir à final. "Na Bélgica, não competimos como eles conseguem em Portugal ou Espanha. Subimos o nível de intensidade nos treinos para podermos chegar próximos. Pode ser uma arma a favor deles, mas com certeza vai ser um grande jogo", disse o belga, natural do Brasil.