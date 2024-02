A carregar o vídeo ...

Depois de ter acertado tudo para rumar ao Real Madrid no final da presente temporada , altura em que acaba contrato com o PSG, Mbappé foi apanhado esta quarta-feira em Barcelona, numa viagem que, garante o 'El Chiringuito', foi apenas para motivos de lazer. O astro francês viaja agora novamente para França e volta a entrar em campo no domingo, na receção ao Rennes. (: El Chiringuito)