'Marca' avança que Mbappé já assinou pelo Real Madrid: todos os valores do contrato

A 'novela Mbappé' tem esta segunda-feira novo episódio: segundo avança a 'Marca', o jogador já assinou pelo Real Madrid. As duas partes já chegaram a acordo e o internacional francês será mesmo reforço dos merengues a partir de 1 de julho, quando terminar o contrato que o vincula ao PSG.Segundo os espanhóis, os primeiros contactos 'reais' entre a direção do clube madrileno e a 'entourage' de Mbappé terão acontecido em janeiro, com o astro francês a manifestar o interesse de juntar-se ao Real Madrid na próxima temporada. As negociações retomaram no início deste mês com o objetivo de ultimar os detalhes para concluir a negociação o mais depressa possível. Florentino Pérez foi pragmático, assumindo que a posição do Real Madrid mudou em relação ao verão de 2022, e que o clube está interessado no jogador, mas não em contar com ele a qualquer custo. Assim, o presidente dos merengues pediu clareza nas negociações, transmitindo a Fayza Lamari, mãe do craque, que se o jogador quiser integrar o projeto do Real Madrid na próxima temporada terá de se enquadrar no teto salarial e baixar as exigências.De acordo com a mesma fonte, Mbappé vai auferir um salário entre os 15 a 20 milhões de euros limpos por época, mais bónus por objetivos, num contrato válido por cinco anos até 2029 (alé de um prémio de assinatura na ordem dos 50 milhões). Estes valores farão do astro francês o jogador mais bem pago do plantel, contudo, nivelado com os pesos pesados do balneário como Modric, Kroos e Alaba. Apesar disso representa uma redução considerável para aquilo que o avançado recebe atualmente na capital francesa, cerca de 32 milhões de euros líquidos por ano.Sublinha a 'Marca' que o jogador de 25 anos decidiu dar prioridade à vertente desportiva em detrimento do aspeto económico para concretizar o sonho de jogar no Real Madrid. Mbappé aceita reduzir os ganhos relativos aos direitos de imagem. A advogada do astro, Delphine Verheyden, especializada em questões relacionadas com os direitos de imagem, avalia que apesar desta redução, o prestígio do Real Madrid vai trazer mais-valias ao craque relativamente a patrocínios. Os merengues, por norma, dividem estas receitas em 50/50, mas, segundo informações avançadas pela imprensa internacional nos últimos dias, estariam dispostos a ceder 60% ao craque, reservando apenas 40% ao clube.O Real Madrid já planeia uma grande cerimónia de apresentação para receber o novo galáctico, no remodelado Santiago Bernabéu. Recorde-se que Mbappé já tinha comunicado aos colegas de equipa que vai deixar o PSG, na última sexta-feura.