Mbappé cumprimentou Wembanyama... a olhar para cima: o divertido (e impressionante) momento entre os craques

Mbappé e Victor Wembanyama encontraram-se esta terça-feira, no mesmo dia em que se realizou o sorteio da 'lotaria' do draft da NBA , onde ficou definido que os San Antonio Spurs ficariam com a primeira 'pick'. Ora, os jogadores de futebol e basquetebol, respetivamente, rapidamente se deram bem - até porque partilham a nacionalidade francesa -, mas o que saltou à vista foi a diferença de altura entre ambos. Mbappé cumprimentou Wembanyama, num momento em que a diferença de mais de 40 centímetros de altura entre os dois... não deixou margem para dúvidas. (: Twitter/NBA France)