Melhoramentos em Alvalade continuam a todo o gás: Sporting mostra mudança nos balneários

A carregar o vídeo ...

O Sporting partilhou, esta sexta-feira, mais um vídeo do projeto "Alvalade 2.0", que mostra os vários melhoramentos que têm sido realizados no estádio dos leões . Desta feita, os verde e brancos revelaram um pouco daqueles que têm sido os trabalhos nos balneários, com vários pormenores que saltam à vista. (: Sporting CP)