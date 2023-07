Mais portas e com degraus e corrimões de novas cores: Alvalade renovado para a festa

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sporting Clube de Portugal (@sportingcp)

Nas últimas 11 edições, o troféu Cinco Violinos tem permitido à família leonina realizar um dos primeiros reencontros das novas temporadas no Estádio José Alvalade. O convidado de hoje é o Villarreal que, ontem, treinou na Academia, mas para lá do encontro, a atenção dos sportinguistas vai estar voltada para os melhoramentos que têm sido efetuados no recinto desde o final da última época – a continuar!Uma das novidades será visível logo na entrada, pois as 7 portas de entrada passarão a 12 , uma medida para acelerar a admissão de adeptos. Aliás, na porta 1, serão experimentados os novos torniquetes já com tecnologia NFC, para a identificação do usuário. No exterior ainda será possível verificar a remoção de grande parte dos azulejos coloridos que, nas últimas duas décadas, dividiram opiniões. Quanto ao interior o verde é já o tom dominante e será agora possível ver os degraus pintados de cinzento e os corrimões de preto. A curto prazo será disponibilizada uma rede Wi-Fi.O apito inicial acontecerá às 20h00, mas a apresentação começará às 19h00. Pese as portas abrirem apenas às 18h30, a organização tem pedido aos adeptos que cheguem cedo.