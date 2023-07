O José Alvalade continua a mudar de cara, tem muitas alterações prometidas para 2023/24, uma delas já em andamento, a reorganização das portas do estádio, que na nova época passarão de 7 para 12.Como pode atestar com a ajuda da foto que ilustra a peça, a porta 2, de homenagem a Hilário, passará a ser a 4.O Sporting vai apresentar a equipa no domingo, na 11.ª edição do Troféu Cinco Violinos, diante dos espanhóis do Villarreal, às 20 horas. O clube de Alvalade solicita aos adeptos que cheguem cedo ao Estádio José Alvalade pois, às 19H, será apresentado o plantel para a época 2023/24. À partida, Gyökeres será a única cara nova pois a SAD continua no mercado à procura de um médio e um ala.