Messi responde a cuspidela de jogador do Paraguai: «Nem sei quem ele é...»

A vitória da Argentina sobre o Paraguai (1-0) , na madrugada desta sexta-feira, ficou marcada por um momento em que o avançado Antonio Sanabria parece cuspir na direção de Lionel Messi. Ora, no final da partida, o astro argentino foi questionado sobre o momento em questão e mostrou-se visivelmente insatisfeito com a atitude do adversário: "Não vi, mas disseram-me no balneário que ele me cuspiu. Nem sei quem é que ele é e não o vi a cuspir. Mas não vou dar importância, caso contrário ele vai ser falado em todo o lado e vai passar a ser conhecido", atirou. O único golo da partida entre a Argentina e o Paraguai, refira-se, foi apontado pelo central do Benfica Otamendi. (: Twitter/SportsCenter)