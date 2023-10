Argentina bate Paraguai com golo de Otamendi e segue invicta na qualificação para o Mundial'2026

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Argentina bateu, na madrugada desta sexta-feira, o Paraguai pela margem mínima (1-0), e manteve intacto o registo na fase de qualificação sul-americana para o Mundial de futebol de 2026.

O único golo da partida foi apontado por Nicolás Otamendi, defesa-central do Benfica que hoje envergou a braçadeira de capitão da albiceleste, com uma finalização de belo efeito logo nos primeiros minutos (3').

Enzo Fernández, ex-jogador dos encarnados que agora representa os ingleses do Chelsea, também foi titular no encontro, tendo sido substituído ao minuto 80 para dar lugar a Paredes. Já a estrela máxima da companhia, Lionel Messi, começou a partida no banco de suplentes, acabando por entrar aos 53 minutos para o lugar de Julián Álvarez.

Com este resultado, a Argentina mantém-se isolada no topo da tabela classificativa, com nove pontos somados em três jogos, podendo ser igualada pelo Brasil, que hoje defronta a Venezuela.