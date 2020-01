Namorada de João Félix não deixou o craque sozinho no Dubai

A carregar o vídeo ...

João Félix está por estes dias no Dubai onde amanhã serão entregues os Globe Soccer Awards de 2019, prémios para os quais o internacional português está nomeado na categoria de jogador revelação . Ora, o jogador do At. Madrid não seguiu viagem sozinho e a namorada, a atriz Margarida Corceiro, tem partilhado várias imagens do casal [Vídeo Insta Stories Margarida Corceiro]