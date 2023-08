Novas imagens de Rubiales e Hermoso desmentem versão da Federação espanhola

A carregar o vídeo ...

Novas imagens partilhadas esta segunda-feira pela imprensa espanhola do abraço e do beijo na boca de Luis Rubiales a Jenni Hermoso , durante os festejos da conquista do Mundial feminino, desmentem a versão da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), que em comunicado afirmou que a jogadora tinha levantado o dirigente enquanto o abraçava . Ora, no vídeo, Rubiales aparenta dar um impulso e 'atirar-se' para o ar, num movimento que parece não ter qualquer influência da avançada. (: Twitter)