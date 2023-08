Federação Espanhola desmente Jenni Hermoso e apresenta 'provas': «As evidências são conclusivas»

Polémico: presidente da federação espanhola beija jogadora na boca durante festejos da conquista do Mundial Polémico: presidente da federação espanhola beija jogadora na boca durante festejos da conquista do Mundial

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) emitiu, na madrugada deste sábado, um comunicado onde mostra, em algumas imagens, aquilo que aconteceu nos instantes antes do beijo na boca de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, numa tentativa de provar que as palavras que o presidente daquela federação disse durante o discurso de ontem foram verdadeiras. Nas fotografias em questão pode ver-se Hermoso a levantar Rubiales no ar enquanto o abraçava, algo que a jogadora negou "A versão dos acontecimentos é verificada nos arquivos internos abertos [fotografias] e, até ao momento, a senhora Jennifer Hermoso não respondeu a qualquer das solicitações feitas", pode ler-se."A Real Federação Espanhola de Futebol tomou conhecimento do comunicado tornado público pelo sindicato FUTPRO em relação à intervenção do Presidente da RFEF, Sr. Luis Rubiales, por ocasião da Assembleia Extraordinária da RFEF, que como de costume, e mesmo no caso de uma Assembleia de uma entidade privada e com o desejo de transparência absoluta que carateriza o Sr. Rubiales desde a sua chegada, foi transmitida ao vivo por streaming e o sinal foi oferecido a todos os meios de comunicação que desejassem.Na nota do sindicato são atribuídas à senhora Hermoso algumas declarações que estão entre aspas, o que implica que foram pronunciadas por ela.A RFEF deseja informar a opinião pública que os órgãos competentes da RFEF que estão a processar as denúncias apresentadas à Federação tentaram entrar em contato com a Sra. Jennifer Hermoso, sem sucesso em todos os momentos.A RFEF anuncia a apresentação de tantas ações judiciais quantas possam corresponder em defesa da honra do Presidente da RFEF, que expôs de forma clara e simples como os acontecimentos que são causa de conflito e ridículo por parte de amplo setores da sociedade ocorreram.A nota diz (aspas atribuídas à senhora Jennifer Hermoso ): "Quero esclarecer que, como se vê nas imagens, em nenhum momento consenti o beijo que ele me deu e claro que em nenhum caso procurei levantar o presidente. Não tolero que minha palavra seja questionada e muito menos que se inventem palavras que eu não disse".Num Estado de direito, como defendeu o presidente, as opiniões são contrabalançadas com factos e provas, e as mentiras são refutadas em tribunal.O presidente da RFEF quis abordar esta questão com o máximo respeito pelos jogadores e pelas instituições e só quando uma linha vermelha insustentável foi ultrapassada é que ele veio a público dar a sua versão dos factos.A versão dos acontecimentos do Presidente é verificada nos arquivos internos abertos e, até ao momento, a senhora Jennifer Hermoso não respondeu a nenhuma das solicitações feitas.E a primeira demonstração de que os factos expostos pelo Sr. Presidente são absolutamente verdadeiros e que não mente, vamos começar a fornecê-los neste comunicado com as imagens que o acompanham. [n.d.r.: o leitor poderá ver em cima as fotografias que o comunicado menciona]Foto 1: A Sra. Jennifer Hermoso, com os braços, agarra o Presidente da RFEF por trás, enquanto o Sr. Presidente fica com os braços soltos na parte superior das costas da jogadora. Portanto, nenhuma força poderia exercer.Pode ver-se como o Sr. Presidente tem os calcanhares ligeiramente levantados.Foto 2: A Sra. Jennifer Hermoso mantém os braços à volta das costas do Sr. Presidente. O Sr. Presidente mantém os braços em cima do corpo da jogadora.Verifica-se como o Sr. Presidente já está bem mais alto.Foto 3: A Sra. Jennifer Hermoso continua a manter os braços na mesma posição do corpo do presidente, enquanto o presidente tem de aproximar os braços das costas da jogadora por ter sido levantado e para manter o equilíbrio.A inclinação das costas da senhora Jennifer Hermoso que ocorre quando ela realiza uma ação de força é indiscutível.[A posição dos] Pés do Sr. Presidente é clara e estes estão manifestamente levantados do chão como resultado da ação de força exercida pela jogadora.Foto 4: A Sra. Jennifer Hermoso continua a manter os braços na mesma posição no corpo do presidente enquanto o presidente continua a segurá-la para não cair e é evidente que o arqueamento do corpo da jogadora corresponde à força de sustentação do Sr. ... Presidente.Os pés do Sr. Presidente são ostensivamente levantados do chão como resultado da ação da jogadora.A evidência é conclusiva. O Sr. Presidente não mentiu.A RFEF e o Sr. Presidente demonstrarão cada uma das mentiras espalhadas por alguém em nome da jogadora ou, se aplicável, pela própria jogadora.A RFEF e o Presidente, dada a gravidade do conteúdo do comunicado do Sindicato FUTPRO, iniciarão as ações judiciais correspondentes.A RFEF lamenta que depois de um sucesso desportivo tão extraordinário como o ocorrido no Campeonato Mundial de Futebol, não possa ser comemorado como a situação e o sucesso merecem por razões completamente não desportivas".