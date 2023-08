Luis Rubiales diz que beijo foi 'consentido' e fala em 'falso feminismo': «Não me demito!»

Luis Rubiales, presidente da Federação Espanhola de Futebol, assegurou que não se vai demitir depois da recente polémica durante os festejos da conquista do Mundial feminino, onde, entre outros gestos, beijou a jogadora Jenni Hermoso na boca . A decisão foi conhecida após uma Assembleia Geral Extraordinária realizada hoje."Não me vou demitir!", referiu Rubiales de forma veemente, durante a Assembleia Geral.Depois de reconhecer que errou e de pedir desculpas, Rubiales referiu que os seus atos resultaram de um momento de muita emoção, onde acabou por perder o controlo. "Não se trata de posição nem de abuso de poder", assegurou, acrescentando que o beijo foi "espontâneo e consentido". Condenou ainda aquilo que, segundo o próprio, alguns meios de comunicação estão a fazer, "promovendo o falso feminismo".Rubiales lamentou ainda o "assassinato social" de que está a ser alvo e garantiu que vai 'lutar' contra as pessoas que o estão a acusar, entre os quais Javier Tebas, presidente da LaLiga.Falou ainda acerca da candidatura ao Mundial'2030 e deixou uma mensagem a Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), agradecendo-lhe e garantindo que é algo que continua na sua mente. Além disso, Rubiales convidou Jorge Vilda, o selecionador nacional feminino, a continuar no cargo por mais quatro anos. "Passámos por muito e é algo que mereces muito", exclamou."Aqui está a verdade relativamente ao que aconteceu. As pessoas do bem sabem perfeitamente que não há nada mais. É isto que tenho a dizer. Muito obrigado", terminou Rubiales.