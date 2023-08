Jenni Hermoso nega versão de Luis Rubiales: «Em nenhum momento consenti o beijo que me deu»

Jenni Hermoso divulgou esta sexta-feira um comunicado no qual nega que o beijo de Luis Rubiales, no momento da entrega das medalhes pela conquista do Mundial feminino, tenha sido consentido. A avançado espanhola contraria assim a versão do presidente da Federação Espanhola de Futebol, que esta manhã tinha referido que o beijo foi "espontâneo e consentido". "Quero esclarecer que em nenhum momento consenti o beijo que me deu e em nenhum caso tentei levantar o presidente. Não tolero que se ponha em dúvida a minha palavra e muito menos que se inventem palavras que não disse", referiu a avançada espanhola no comunicado conjunto com as restantes companheiros de seleção, a que a 'Marca' teve acesso."Queremos acabar este comunicado pedindo mudanças reais, tanto desportivas como estruturais, que ajudem a seleção a continuar a crescer, para poder tirar proveito deste grande êxito", pode ainda ler-se.