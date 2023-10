O bis de Júnior Santos... de fora da área: avançado deu mais uma vitória ao Botofago

A carregar o vídeo ...

O Botafogo venceu, na madrugada desta quinta-feira, o América Mineiro, em Belo Horizonte, por 2-1 , jogo a contar para a 27.ª jornada do Brasileirão. Com dois golos de fora da área, o avançado Júnior Santos foi o grande destaque da partida que valeu o segundo triunfo do fogão em outros tantos jogos após a saída de Bruno Lage do comando técnico da equipa que lidera o campeonato, agora com 12 pontos de avanço sobre o segundo, o RB Bragantino.