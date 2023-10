Botafogo vence América Mineiro e soma a segunda vitória consecutiva após saída de Bruno Lage

O Botafogo venceu, na madrugada desta quinta-feira, o América Mineiro, em Belo Horizonte, por 2-1, jogo a contar para a 27.ª jornada do Brasileirão.Com dois golos de fora da área de Júnior Santos (22 minutos e 50'), o 'fogão' somou assim a segunda vitória consecutiva na competição, após ter levado de vencido também o Fluminense . Martín Benítez, aos 39 minutos, foi o autor do golo da equipa da casa, na altura a restabelecer a igualdade no marcador.É assim a segunda vitória em outros tantos jogos para Lúcio Flávio no comando técnico do Botafogo, após substituir o treinador português Bruno Lage, que foi despedido no início deste mês devido aos maus resultados apresentados.Com este resultado, o Botafogo passa a somar 58 pontos e aumenta assim a distância para o RB Bragantino, ainda que com mais um jogo realizado, para 12 pontos. Já o América-MG segue afundado no último lugar, com apenas 18 pontos, e com uma tarefa bastante complicada nas contas da manutenção, com 12 pontos de atraso face à primeira equipa acima da linha de água, o Vasco, que tem 30 pontos.