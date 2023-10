A carregar o vídeo ...

O Botafogo derrotou o Fluminense (2-0) e voltou às vitórias no Brasileirão no primeiro jogo que fez depois da saída de Bruno Lage. No final do encontro os jogadores e os adeptos celebraram de forma eufórica este regresso aos triunfos. (Vídeo Globo Esporte/Twitter)