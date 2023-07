O choque violento com o guarda-redes do Man. United que deixou avançado do Wrexham com um pulmão perfurado

A carregar o vídeo ...

O particular da última madrugada entre Wrexham e Manchester United ficou marcado por este choque violento entre Bishop, guarda-redes do red devils, e Paul Mullin, avançado do Wrexham, que acabou muito mal tratado e precisou de sair do relvado com oxigénio, após ter ficado com um pulmão perfurado. A entrada imprudente de Bishop, de resto, valeu muitas críticas do treinador adversário : "Foi desajeitado e imprudente num jogo de pré-temporada e não estou nada feliz com isso. Não vi o guarda-redes e provavelmente é melhor nem nos aparecer à frente por enquanto", atirou Phil Parkinson após o encontro.