O turco Arda Güler, recentemente oficializado como reforço do Real Madrid , continua a adaptar-se à sua nova casa e, para isso, conta com toda a ajuda possível. Nas redes sociais, os merengues partilharam um vídeo curioso onde Ancelotti fala espanhol com o jovem de 18 anos antes do treino, ensinando-lhe a dizer se dormiu bem... ou mal. (: Real Madrid)