Oficial: Arda Güler é reforço do Real Madrid

O Real Madrid oficializou, esta quinta-feira, a contratação do jovem Arda Güler ao Fenerbahçe para as próximas seis temporadas.Internacional turco em quatro ocasiões, Arda Güler, de 18 anos, parte assim para a primeira experiência no estrangeiro, depois de ter feito a formação no Genclerbirligi e no Fenerbahçe. Em 2021, acabou por subir à equipa principal deste último, que na época passada foi orientado por Jorge Jesus.Pela equipa principal do Fenerbahçe, Arda Güler disputou um total de 51 jogos, tendo contribuído com nove golos e doze assistências.O jovem, que foi associado ao Benfica em janeiro e que também era seguido pelo Barcelona, será apresentado esta sexta-feira, pelas 11 horas de Portugal Continental.