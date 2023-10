O momento em que Rafael Leão pede explicações a Pioli após ser substituído no Nápoles-Milan

A carregar o vídeo ...

Circulam nas redes sociais imagens do momento em que Rafael Leão pediu, este domingo, explicações ao treinador Stefano Pioli após ser substituído no Nápoles-Milan (2-2) , numa altura em que o jogo já estava empatado a dois golos. "Porquê?", terá questionado o internacional português , visivelmente insatisfeito com a decisão. (: Twitter)