Rafael Leão foi substituído frente ao Nápoles e não gostou: «Porquê?»

Substituído a 10 minutos do final do jogo com o Nápoles , Rafael Leão não gostou da decisão de Stefano Pioli e, segundo a DAZN, questionou o técnico pela sua decisão. "Porquê?", terá perguntado o avançado português, que saiu de jogo numa altura na qual o marcador apontava um empate a dois golos que viria depois a ser resultado final. Leão foi retirado de jogo na mesma altura em que também Olivier Giroud saiu de campo, e com a mesma reação. O avançado francês também não gostou, gesticulou bastante enquanto deixava o terreno de jogo e acabou por seguir o resto do jogo sentado na geleira, com cara de poucos amigos.Após o jogo, Pioli comentou a atitude de ambos e explicou a sua opção de tirar o duo para colocar Noah Okafor e Luka Jovic. "Precisávamos de energia renovada, as mudanças são feitas para melhorar a equipa. O Leão tem razão em pedir explicações e eu vou dá-las", garantiu o técnico milanês.