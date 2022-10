O triplo que deu a vitória ao Sporting na FIBA Europe Cup no último segundo

A carregar o vídeo ...

O Sporting alcançou esta quarta-feira a primeira vitória na FIBA Europe Cup, ao ganhar (99-98) na Hungria ao Kormend, em partida da 2.ª jornada do Grupo G. Marcus LoVett foi decisivo no triunfo arrancado a ferros ao marcar dois triplos já perto do final, o último dos quais no último segundo, operando uma reviravolta no marcador, que soltou a festa da equipa leonina na quadra. [Vídeo: Twitter FIBA Europe Cup]