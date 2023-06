A carregar o vídeo ...

A derrota do Cruzeiro na receção ao Fortaleza (0-1) , esta madrugada, deixou Pepa visivelmente insatisfeito. No final do encontro, o treinador português foi questionado se o estado do relvado do Mineirão teve influência no resultado, e acabou por referir que o relvado... "é para as duas equipas". (: YouTube/Cruzeiro)