Pinto da Costa esteve, esta terça-feira, na Tribuna VIP do Estádio do Dragão a distribuir Rosetas de Diamante a 20 sócios do FC Porto com 75 anos de filiação . Em declarações aos meios oficiais do clube, o presidente sublinhou o "prazer" de rever algumas das antigas glórias dos azuis e brancos. (: X/FC Porto)