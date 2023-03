"Preto", "macaco", "uh uh uh": internacional português de futsal acusa adeptos do Nun'Álvares de racismo e mostra imagens

A carregar o vídeo ...

"Não ao racismo". Foi desta forma que Tunha expôs a situação que sucedeu no Nun'Álvares-Torreense, a contar para a 6ª jornada da 2ª divisão do campeonato português de futsal, na fase de apuramento do campeão. De acordo com o internacional português, no vídeo partilhado na conta pessoal de Instagram, os adeptos da casa insultaram, de forma racista, "dois amigos com bocas nojentas". 'Preto', 'Macaco', 'UH UH UH (a imitarem macacos)'. Nos tempos que correm e com toda a informação de que dispomos , existirem pessoas racistas é só triste/ridículo/nojento. Espero que quem tenha que intervir o faça pois a modalidade merece adeptos que apoiem e não que destruam o espetáculo", constatou Tunha, jogador do Torreense, sobre o sucedido em Fafe, após o triunfo da formação de Torres Vedras (3-4). Entretanto, o Nun'Álvares já repudiou o ato de racismo e mostrou "toda a solidariedade" com o atleta do Torreense. [Imagens: GNA TV]