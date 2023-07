Roberto Firmino encontrou-se com adeptos na Arábia Saudita e acabou a levar com um telemóvel... na cara

A carregar o vídeo ...

Roberto Firmino foi na terça-feira confirmado como reforço do Al Ahli e, poucos dias depois, esteve junto de alguns adeptos que não quiseram perder a oportunidade de tirar uma fotografia com o brasileiro, que representou o Liverpool entre 2015 e 2023. Alguns, diga-se, até foram algo violentos, uma vez que o avançado chegou a levar com um telemóvel... na cara. (: Twitter)