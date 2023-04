Rúben Amorim e o jogo com a Juventus: «Vão ser 90 minutos de dificuldade. Se for como com o Arsenal...»

A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim mostrou-se esta quarta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo de amanhã entre Sporting e Juventus, da 2.ª mão dos quartos de final da Liga Europa - pelas 20 horas -, confiante para o duelo com a vecchia signora, deixando, no entanto, um aviso aos leões: "Vão ser 90 minutos de dificuldade. Se for como com o Arsenal, serão 120 e depois penáltis...", referiu.