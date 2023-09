Rúben Amorim é 'o' treinador da equipa de Zé Pedro na Liga Record

A carregar o vídeo ...

Zé Pedro, treinador do V. Setúbal, escolheu para a Liga Record um onze em que 8 jogadores vão atuar na Champions e estão, no total, avaliados em pouco mais de 30 milhões. Na hora de escolher um técnico para a equipa dele, Zé Pedro não hesita: Rúben Amorim. "Foi meu colega e conheço as suas qualidades. Como treinador, já o demonstrou em Braga e desde que chegou ao Sporting, seria o treinador perfeito para este 11!"