Rúben Amorim esclarece declarações sobre o clássico: «Até o meu filho de quatro anos consegue perceber»

Rúben Amorim garantiu este sábado, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo de amanhã frente ao Casa Pia (18 horas), que o resultado do clássico entre Benfica e FC Porto não teve impacto na equipa do Sporting, uma vez que os leões se encontram com uma distância pontual significativa relativamente aos dois rivais.