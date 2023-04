A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim garantiu esta quarta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo de amanhã entre Sporting e Juventus, da 2.ª mão dos quartos de final da Liga Europa - pelas 20 horas -, que mantém a confiança em Diomande apesar do erro do central diante do Arouca, revelando mesmo que este será titular frente à vecchia signora.