A carregar o vídeo ...

O célebre jornalista brasileiro Galvão Bueno anunciou na quinta-feira que vai deixar os relatos na TV Globo após o Mundial'2022, no Qatar, altura que coincide com o fim do contrato dele com a estação. No final da goleada da canarinha ao Chile , Galvão Bueno não escondeu a emoção [Vídeo Twitter Globoesporte]