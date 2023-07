Seleção Nacional de sub-19 recebida com aplausos no Aeroporto Francisco Sá Carneiro

A carregar o vídeo ...

A Seleção Nacional de sub-19 aterrou esta segunda-feira no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, depois de ter participado no Europeu da categoria, onde perdeu na final diante da Itália, por 1-0 . À chegada, a equipa das quinas foi recebida com aplausos pelos adeptos que ali se encontravam e posteriormente, durante a fotografia de equipa, houve ainda espaço para um momento curioso. Quando a foto já estava tirada, dois elementos da Seleção saíram do autocarro, obrigando a que fosse tudo... feito de novo.