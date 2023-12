«Sobe à bola agora, idiota»: capitão do Vasco da Gama devolve provocação a jogador do Santos após descida

A carregar o vídeo ...

Quando Santos e Vasco da Gama se encontraram em outubro, o jogo ficou marcado pela provocação de Soteldo , jogador do 'Peixe' que resolveu colocar os dois pés em cima da bola quando a sua equipa ganhava por 3-1. À data, Gary Medel, central e capitão do Vasco, foi expulso depois de se envolver em confrontos na sequência desse momento, mas esta madrugada 'vingou-se' com a descida de divisão do Santos. Durante um direto no Instagram, o chileno não esqueceu a provocação do adversário e dirigiu-lhe uma mensagem enquanto festejava a permanência da sua equipa: "Sobe à bola agora, idiota", atirou. (: TNT Sports Brasil)