O Sporting venceu em casa do FC Porto (71-70) , num jogo eletrizante a contar para da última jornada da 2.ª fase do grupo A da Liga Betclic de basquetebol. O encontro foi resolvido a menos de um minuto do apito final. Veja os melhores lances da partida. [Vídeo: FPB TV]