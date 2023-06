Sporting conquistou título de futsal na Luz e fez a festa em casa: João Matos foi a grande figura

A carregar o vídeo ...

O Sporting sagrou-se, esta quarta-feira, tricampeão nacional de futsal ao bater o Benfica por 2-1 , na Luz, no jogo 4 da final. Após o encontro, e de receberem o troféu, os jogadores e equipa técnica dos leões foram fazer a festa em 'casa', no Pavilhão João Rocha, onde o capitão João Matos foi a grande figura ao entrar com a Taça dentro da quadra. (: Sporting)