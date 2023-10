A carregar o vídeo ...

O Sporting realizou esta quarta-feira de manhã o derradeiro treino antes da recepção à Atalanta, na 2.ª jornada do grupo D da Liga Europa, com uma ausência de notar: tal como Record adiantou , Trincão não treinou na terça-feira devido a problemas físicos e voltou a ficar aos cuidados do departamento médico hoje. Coates e St. Juste treinaram integrados