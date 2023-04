Treinador do Villarreal foi ao balneário após a histórica vitória na casa do Real Madrid e... imitou Ancelotti

A carregar o vídeo ...

Carlo Ancelotti foi ao balneário do Real Madrid após a goleada na casa do Barcelona para revelar aos jogadores que têm dia de folga. O momento foi amplamente noticiado em Espanha pela forma como sucedeu. Este sábado, o Villarreal ganhou no Santiago Bernabéu e Quique Sétien, técnico do submarino amarelo, também foi ao balneário para dar um boa nova aos seus jogadores copiando... Ancelotti. "Dia livre", garantiu. [Imagens: Villarreal].