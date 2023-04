A carregar o vídeo ...

O Real Madrid garantiu esta quarta-feira a passagem à final da Taça do Rei, ao golear o Barcelona por 4-0 em Camp Nou. Após o apito final, e já no balneário, Ancelotti sublinhou a grande exibição da sua equipa e anunciou que o plantel teria direito a uma folga no dia de hoje, momento que levou os jogadores à loucura. (: Twitter)