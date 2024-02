A carregar o vídeo ...

Damian Lillard, o, foi eleito o 'Jogador Mais Valioso' (MVP) do, ao totalizar 39 pontos, incluindo 11 triplos convertidos, dois dos quais da linha de meio-campo. O jogador dos Milwaukee Bucks recebeu no final o troféu, que tem o nome do falecido Kobe Bryant. (Vídeo NBA/YouTube)