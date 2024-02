Este ultrapassou 200 pontos e dominou Oeste no 73.ª All Star Game da NBA

A equipa da Conferência Este venceu no domingo a 73.ª edição do All Star Game da NBA, ao bater a da Conferência Oeste por 'incontáveis' 211-186, no Gainbridge Fieldhouse, em Indianapolis.

Num encontro com um recorde combinado de 397 pontos, a superar os 374 de 2017, Damian Lillard, o vencedor do concurso de triplos, foi eleito o 'Jogador Mais Valioso' (MVP), ao totalizar 39, incluindo 11 triplos convertidos, dois dos quais da linha de meio-campo.

O base dos Milwaukee Bucks, de 33 anos, ganhou o prémio para desgosto dos adeptos locais, dos Indiana Pacers, que queriam a 'coroação' de Tyrese Haliburton, que se 'ficou' pelos 32 pontos e foi o autor do triplo que colocou o Este com 'redondos' 200.

Jaylen Brown também ultrapassou as três dezenas de pontos, ao somar 36, enquanto o grego Giannis Antetokounmpo contribuiu com 23 e Jayson Tatum somou 20.

A formação do Este, que bateu o recorde de pontos que pertencia ao Oeste (196, em 2016), somou igualmente um máximo de 42 triplos, em 97 tentados (43,3%), sendo que só Giannis e Paulo Banchero não acertaram pelo menos um.

Na equipa de Oeste, o melhor foi, com grande margem, Karl-Anthony Towns, que somou 50 pontos, ficando a cinco do recorde estabelecido em 2023 por Jayson Tatum, e que só não foi MVP devido ao desaire da sua equipa. Acertou 23 de 35 'tiros' de campo (65,7%), incluindo quatro de 13 'triplos'.

O estreante Shai Gilgeous-Alexander, com 31 pontos, também esteve em grande destaque na equipa de Este, que se deixou ficar para trás no segundo período e ao intervalo já perdia por 104-89, diferença que ainda aumentou após três períodos (160-136).

Por seu lado, o 'capitão' LeBron James, de 39 anos, ficou-se, no seu 20.º All Star Game, pelos oito pontos, sendo que apenas esteve em campo 13.48 minutos, não atuando na segunda parte.

A edição 2023/24 ficou marcada pelo regresso ao formato Este contra Oeste -- já não acontecia desde 2017 -, depois de cinco triunfos da equipa de LeBron James e uma, na época passada, da formação liderada por Giannis Antetokounmpo.

No sábado, Mac McClung, dos Oscelo Magic, da G-League, e Damian Lillard, dos Milwaukee Bucks, revalidaram os títulos nos concursos de afundanços e triplos, respetivamente, e um trio dos Pacers, composto por Tyrese Haliburton, Bennedict Mathurin e Myles Turner, ganhou os 'skills'.

O dia intermédio do All Star Weekend ficou ainda marcado pela apertada vitória de Stephen Curry (Golden State Warriors) na 'guerra dos triplos' com Sabrina Ionescu, que atua na Liga norte-americana feminina (WNBA), nas New York Liberty.

Quanto ao programa de sexta-feira, a equipa Shannon bateu a de Stephen A. Smith por 100-91, no jogo das celebridades, com 37 pontos de Micah Parsons, jogador de futebol americano, enquanto a formação de Jalen Rose venceu o quadrangular, entre 'rookies', jogadores de segundo ano e da 'G-League'.